Il Collegio 5, le ragazze urlano e piangono: taglio dei capelli, le rigide regole del preside | Video

03 novembre 2020

a

a

Siamo nel 1992 nella struttura alle porte di Roma e le regole sono severissime. Il preside le impone ne Il Collegio 5 in onda su Rai2 martedì 3 ottobre 2020 e le fa rispettare così scatta il taglio dei capelli per le ragazze (come per i ragazzi, ma l'evento appare meno traumatico, che urlano e piangono. Ciocche a terra e psicodramma che va in scena nella puntata della nuova edizione.

I venti studenti sono chiamati ad affrontare una delle prove più difficili, . Le ragazze, come ha dimostrato questa puntata, sono quelle che soffrono maggiormente davanti a questa regola di un taglio che le uniformi e che indica una regola da rispettare, sempre. Pianti e urla: "Questa è una violenza psicologica". Guardare per credere. Siamo al Collegio.

