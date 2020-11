Stasera in tv 3 novembre, Di Martedì su La7: Vespa, Capua, Sileri, Gallavotti e Veltroni ospiti di Giovanni Floris. Le anticipazioni

03 novembre 2020 a

Il nuovo Dpcm per cercare di contenere il Covid, la situazione della pandemia in Italia, le polemiche tra la maggioranza e l'opposizione e tra il governo e le regioni. Saranno questi i temi di Di Martedì, la trasmissione di approfondimento condotta su La7 da Giovanni Floris. Come al solito ospiti importanti anche nella puntata di stasera, martedì 3 novembre. La produzione li ha annunciati via social. Ci saranno il vice ministro della sanità, Pierpaoli Sileri; la virologa Ilaria Capua; il padrone di casa di Porta a Porta, Bruno Vespa; Barbara Gallavotti, scrittrice, autrice di trasmissioni di successo e biologa di Superquark e Valter Veltroni, ex ministro e sindaco di Roma ed ex segretario del Pd.

