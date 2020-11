Stasera in tv 3 novembre, su Nove il film di Ficarra e Picone: Nati stanchi. La trama

03 novembre 2020 a

a

a

Nati stanchi. E' il primo film della coppia formata da Ficarra e Picone. Sarà riproposto stasera in tv, martedì 3 novembre, su Nove, dalle ore 21.20. Commedia del 2001, produzione italiana, regia di Dominick Tambasco. Del cast fanno parte oltre a Salvo Ficarra e Valentino Picone, anche Marica Coco e Stefania Bonafede. E' la storia di Salvo e Valentino. I due giovani siciliani sono disoccupati e si fanno mantenere dai rispettivi genitori. Una vita da scansafatica che termina in maniera improvvisa quando vincono un concorso per un posto di lavoro a Milano. Come vivranno il trasferimento e l'impegno quotidiano di un lavoro?

