Stasera in tv 3 novembre, su Rai Premium in seconda serata il film Katie Fforde, problemi del cuore. La trama

03 novembre 2020 a

Film in seconda serata stasera in tv, 3 novembre, su Rai Premium. Alle ore 23, infatti, è in programma Katie Fforde, problemi del cuore. Pellicola del 2017, drammatica, produzione tedesca. La regia è di Helmut Metzger e del cast fanno parte F. Coors, M. Hegewald, R. Bauer. La trama. L'infermiera Audrey decide di donare il cuore del figlio, vittima di un incidente stradale. Ma da quel momento in poi non riesce più ad entrare in una clinica. Per cercare di farle superare il trauma, il dottor Chad le consegna il dossier del ragazzo che ha ricevuto quel cuore. Audrey ha così modo di conoscere Ray.

