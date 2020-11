Stasera in tv 3 novembre, su Rai Premium il film Un'estate in campagna. La trama

03 novembre 2020 a

Stasera in tv, martedì 3 novembre, su Rai Premium alle ore 21.20 è in programma il film dal titolo Un'estate in campagna. Genere sentimentale, diretta da Jorgo Papavassiliou, la pellicola è del 2016, di produzione tedesca. Nel cast troviamo Julie Engelbrecht, Bruno Bruni Jr., Nathalie Schott, Mathilde Irrmann. Charlotte vuole trarre il maggior profitto possibile dall'eredità che le è stata lasciata dallo zio. Ma vede i suoi progetti ostacolati in maniera decisa da parte di Andrè. Alla fine riuscirà a centrare i suoi obiettivi oppure si dovrà arrendere davanti a quello che rischia di diventare un suo vero e proprio rivale?

