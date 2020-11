Stasera in tv 3 novembre, su Rai Movie in seconda serata il film I figli della mezzanotte. La trama

03 novembre 2020 a

Stasera in tv, martedì 3 novembre, su Rai Movie in seconda serata (inizio alle ore 23) va in onda il film dal titolo I figli della mezzanotte. Pellicola drammatica del 2012, produzione anglo canadese, regia a cura di Deepa Mehta. Del cast fanno parte Shriya Saran, Satya Bhabha, Siddharth Narayan, Darsheel Safary. La pellicola è ambientata a Bombay. Siamo del 1947 e a mezzanotte verrà dichiarata l'indipendenza dell'India dall'Inghilterra. Proprio a quell'ora nasce Shiva, il figlio di una coppa benestante. Ma in ospedale un'infermiera decide di scambiare il neonato con un altro, nato alla stessa ora, figlio di un mendicante della casta più umile. Crede di compiere un atto di giustizia sociale. E' solo l'inizio di una infinita catena di equivoci e tragedie.

