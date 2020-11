Stasera in tv 3 novembre, su Rai 5 il film Un padre, una figlia. La trama

03 novembre 2020 a

a

a

Stasera in tv, martedì 3 novembre, su Rai 5 è in programma il film dal titolo Un padre, una figlia. Genere drammatico, realizzato nel 2016, produzione rumena, francese e belga. La regia è a cura di Cristian Mungiu, mentre i principali attori sono Adrian Titieni, Maria Dragus, Lia Bugnar. La trama. Siamo in Transilvania, nel terzo millennio. La giovane Eliza è a un passo dalla laurea ma subisce un'aggressione che rischia di compromettere il suo futuro. Al padre non resta che agire per cercare di aiutare la ragazza. Il film ha fatto collezione di premi ed è stato considerato uno dei migliori di quell'annata.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.