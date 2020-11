Uomini e Donne, Sophie Codegoni: il video del bacio con Nino. "Avrei baciato qualsiasi persona", è polemica

03 novembre 2020 a

Il trono di Sophie Codegoni fa discutere. La giovane e avvenente tronista è uscita in esterna con Alberto, Mattia e Nino le cui critiche avevano provocato la sua reazione in lacrime.

Uomini e Donne, Sophie Codegoni si abbandona al bacio con Nino ma non è finita. Anticipazioni 3 novembre 2020

L’esterna di Sophie con Nino ha visto scattare un bacio tra i due. “E’ stata un’esterna importantissima perché, per la prima volta, sono riuscita ad aprirmi con un ragazzo, ma per me è stato un bacio di consolazione”, confessa Sophie in maniera diretta una volta in studio. Alberto e Mattia ci sono rimasti male e lo dicono apertamente, lo stesso Nino lascia lo studio dopo aver sentito le parole della tronista.

