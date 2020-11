Uomini e Donne, Tina Cipollari lite furibonda con Gemma Galgani: "Stacchi i biglietti a teatro". Volano parole grosse

03 novembre 2020 a

a

a

Zuffa verbale in studio a Uomini e Donne, nella puntata di oggi martedì 3 novembre 2020, fra Gemma Galgani e l'opinionista Tina Cipollari.

Volano parole grosse negli studi del dating show di Canale 5 tra le due nemiche storiche. Tina tira in ballo anche del lavoro della dama di Torino. “Tu sei una bigliettaia, ti appropri di un lavoro che non è tuo. E’ come se dicessi che sono la conduttrice di Uomini e Donne e non è vero perché ho un altro ruolo. Una donna non deve vergognarsi del proprio lavoro. Ti vergogni a dire che stacchi i biglietti in teatro? Ti vergogni perché dici che fai la direttrice, bugiarda”, aggiunge ancora."

“Ho detto che faccio la direttrice di sala”, replica Gemma. Poi la dama si scaglia contro Biagio. “Sei una persona falsa. Cerca di non avere due facce perché con me non attacca. Dove c’è l’ipocrisia non ci sono io”, conclude Gemma delusa da Biagio per il quale ha pianto dietro le quinte.

Uomini e Donne, Sophie Codegoni si abbandona al bacio con Nino ma non è finita. Anticipazioni 3 novembre 2020

Tina Cipollari. “Ma cosa piange per una conoscenza? Non è fidanzata. Lui dovrebbe uscire con quattro donne e non con due”, commenta la bionda opinionista.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.