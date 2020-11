Preferisco il Paradiso con Gigi Proietti stasera in tv martedì 3 novembre 2020 su Rai1: trama e cast

03 novembre 2020 a

Gigi Proietti interpreta San Filippo Neri nel film tv che va in onda stasera su Rai1, martedì 3 novembre 2020, come omaggio al grande attore scomparso. "Preferisco il Paradiso" va in onda alle ore 21.35. Il titolo si deve al fatto che quando a Filippo Neri fu chiesto se voleva diventare cardinale rispose che preferiva il paradiso.

Il film Tv di Giacomo Campiotti è del 2010, con Gigi Proietti, Francesco Salvi, Roberto Citran. Prodotto in Italia. Racconta vita e opere di San Filippo Neri: dalla mancata partenza come missionario nelle Indie all’esperienza come precettore a Roma, fino alla missione “urbana” di dedicarsi totalmente ai trovatelli dell’urbe. Il film tv è la versione rieditata della miniserie in due puntate trasmessa in prima visione tv da Rai1 il 20 e 21 settembre 2010.

San Filippo Neri è il santo della gioia. Nato a Firenze nel 1515 San Filippo decide di stabilirsi a Roma dove si prenderà cura di bambini disagiati che si rifugiano nelle catacombe per dormire. Quando poi gli fu chiesto se voleva diventare cardinale rispose che preferiva il paradiso.

