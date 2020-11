Uomini e Donne, Sophie Codegoni si abbandona al bacio con Nino ma non è finita. Anticipazioni 3 novembre 2020

03 novembre 2020 a

C'è anche la giovane Sophie Codegoni fra i protagonisti della puntata di oggi, martedì 3 novembre 2020, di Uomini e Donne su Canale 5.

Non solo quindi Gemma Galgani e la storia con Biagio che la deluderà. Secondo le anticipazioni de Il Vicolo delle News, la puntata dovrebbe procedere con Sophie Codegoni. La tronista nella puntata di ieri ha pianto e fatto outing: non trova emozioni con nessuno dei suoi corteggiatori. Sophie ha deciso di uscire con Nino. I due si sono visti n studio, dove il corteggiatore le ha fatto trovare molti palloncini e un plaid con i cuscini.

Uomini e Donne, Sophie Codegoni piange: la giovane tronista sogna l'amore ma va in crisi per Nino

Tra Sophie e Nino, durante questa esterna, è scattato un bacio, che entrambi oggi definiscono non passionale. Alberto e Matteo ci restano maluccio, ma la tronista chiarisce che per lei tutti loro hanno lo stesso valore e non sente particolari emozioni per nessuno. Gianni Sperti fa notare che tutti quanti, dopo le parole della Codegoni, restano seduti al loro posto e ammette che lui, invece, si sarebbe alzato e se ne sarebbe andato a casa. Per Sophie, intanto, scendono tre nuovi corteggiatori.

