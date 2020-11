Le Iene, roghi tossici nella Terra dei fuochi: il nuovo servizio inquietante stasera 3 novembre 2020 su Italia1 | Video

03 novembre 2020 a

Un nuovo servizio inquietante quello che stasera, martedì 3 novembre 2020, va in onda, dalle 21:10 su Italia1 nella trasmissione Le Iene.

Alice Martinelli mostra immagini dalla Terra dei Fuochi, la zona compresa tra le province di Napoli e Caserta attanagliata dai roghi tossici. Di questa emergenza - ricordano gli autori della trasmissione sul sito del programma Mediaset - si è occupata in numerosi servizi la nostra Nadia Toffa. Le discariche si stanno allargando a dismisura e non più tanto per i rifiuti tossici della camorra, ma soprattutto per le tante piccole ditte che producono sul territorio e sversano i loro scarti illegalmente.

Guarda qui il video dell'anteprima del servizio

