Gemma Galgani, il post commosso per la morte di Gigi Proietti: i retroscena del rapporto personale

La dama di Uomini e Donne ha vissuto gran parte della sua vita lavorando a teatro

Anche la dama torinese di Uomini e Donne, Gemma Galgani ha ricordato Gigi Proietti, scomparso lunedì 2 novembre a Roma, con un post commosso sul suo account Instagram.

Gemma, grande protagonista del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, ha vissuto gran parte della sua vita lavorando a teatro, era legata al comico anche da un profondo rapporto di stima e affetto.

"Tanta gioia mi hai regalato e tanta gioia mi hai tolto: ! Una persona di famiglia, una persona cara , con lui si potevano condividere un arcobaleno d'emoziono a cominciare dal suo cavallo di battaglia : "A me gli occhi please " lui ed il suo baule e basta, ma da quel baule, improvvisando , riusciva a farci uscire di tutto era il suo modo di far Teatro ! È stato un grande sublime istrione del teatro italiano, .mi sento fortunata per aver condiviso una parte della mia vita professionale con lui e privatamente con la sua famiglia ! Rccontava le storie , le speranze, recitava con il cuore ! Indimenticabile la sua interpretazione nel debutto di " Alleluja brava gente " ! Prence Ademar la dimostrazione chiedo .......non doveva dimostrare perché lui era ........ !

Non usciva a cena per il dopo spettacolo , se non aveva tutti i suoi musicisti!, con i quali :stabiliva legami forti con infinito rispetto verso tutti coloro che lavoravano con lui ! Eravamo uniti dalla stessa avventura : si apra il sipario ! Sono vicina con un abbraccio affettuoso e fortemente vicina a Saghitta , Carlotta e Susanna ! Ciao Core"

