Gf Vip 5, il post choc di Salvo Veneziano contro Signorini: "Sei una capra". Polemica su Oppini | Video

Salvo Veneziano contro Alfonso Signorini. Sfogo durissimo su Instagram dell'ex concorrente del Grande Fratello Vip nei confronti del conduttore per la mancata squalifica di Francesco Oppini e l'accusa di usare due pesi e due misure. Il post dopo la puntata del reality di lunedì 2 novembre 2020 andata in onda su Canale 5.

Oppini era nell'occhio del ciclone per alcune frasi infelici nei confronti di Dayane Mello e Flavia Vento, il web ha chiesto a gran voce l’eliminazione del concorrente, che, però, non è arrivata. Durante la diretta, Alfonso Signorini ha spiegato che il GF Vip ha valutato seriamente l’ipotesi di ricorrere alla squalifica, ma di aver deciso di ‘salvarlo’ poiché, nei giorni passati in casa, ha dimostrato di avere grande rispetto della sua fidanzata: “Ci fa pensare che la tua posizione sulle donne non sia così orribile come quella che hai manifestato in quelle due uscite”.

Lo sfogo di Salvo Veneziano:“Quindi lui non è stato eliminato perché loro hanno visto che lui fuori è un bravo ragazzo e si comporta bene…quindi io fuori ero e sono un assassino…Signorini sei una capra!“ ha detto Salvo nel post.

