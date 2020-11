Gf Vip 5, le nomination del 2 novembre: rischiano in 5, i telespettatori decidono chi salvare

03 novembre 2020 a

Nella puntata del Grande Fratello Vip 5 di lunedì 2 novembre 2020, nessuno è stato eliminato tra Massimiliano Morra, Francesco Oppini e Maria Teresa.

Il televoto non era a eliminazione. I primi due sono finiti direttamente in nomination, poiché sono stati i meno votati dal pubblico. Signorini ha letto poi un comunicato, riguardante Paolo Brosio, che ha violato una regola del programma, rivelando informazioni e notizie agli altri coinquilini durante i suoi primi giorni in Casa. E' venuto meno al patto di riservatezza, la trasmissione ha scelto di farlo finire direttamente al televoto. Questa settimana i telespettatori dovranno scegliere chi salvare tra Massimiliano, Francesco, Paolo, Stefania e Maria Teresa. Poi venerdì il verdetto del reality di Canale 5.

