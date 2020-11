Paolo Brosio, chi è la fidanzata di 22 anni: la conferma al Gf vip 5. Le foto

03 novembre 2020 a

Una ragazza di 22 anni,modella, come fidanzata. Paolo Brosio dà la conferma (o meglio non smentisce), nel corso del Grande Fratello Vip 5 andato in onda su Canale 5 lunedì 2 novembre 2020.

Il giornalista, rispondendo a una domanda di Alfonso Signorini in diretta tv, ha deciso di non smentire la sua relazione segreta. Ecco chi è la giovanissima fidanzata del concorrente del GF Vip 5, un gosssip che era partito a Mattino 5, sempre lunedì.

Gf Vip 5, Paolo Brosio e le preghiere ad alta voce, Signorini dice stop: "L'esibizione della fede ci piace poco" | Video

Biagio d’Anelli aveva fatto sapere che la ragazza si chiama Marialaura de Vitis ed è appunto una modella. Le foto, dal suo profilo Instagram sono eloquenti della sua avvenenza e sulle Stories del social, lunedì sera ha condiviso un video dove ha scritto "sintonizzati" a conferma della relazione con Paolo. Una conferma incfociata.

