Gf Vip 5, lo scherzo a Patrizia De Blanck di Barbara d'Urso: Alvaro il falegname, la cena e l'anello | Video

Nella puntata del 2 novembre il siparietto in diretta

02 novembre 2020 a

a

a

Scherzo di mezzanotte al Grande Fratello Vip 5 nella puntata di lunedì 2 novembre 2020 su Canale 5. Nel corso del reality condotto da Alfonso Signorini torna in scena Alvaro il falegname e la presunta storia con la Contessa Patrizia de Blanck. “Non è vero, è un pazzo lucido”, dice la Contessa che poi parlando della D’Urso in collegamento con la Casa dopo aver mandato un video con Alvaro a Live Non è la d'Urso, afferma: “Lei si diverte in queste cose” e poi precisa “ho un letto che non si sfonda”.

“Scusa se irrompo, sai che io sono un passionale, sto guardando il programma e volevo parlare un attimo con Patrizia. Mi sta simpatica - dice Barbara -, le voglio bene, ma scusatemi sapete come sono attaccata alle trasmissioni che conduco, ma trovo inaccettabile che contesti la credibilità di Alvaro. Abbiamo fatto tutte le verifiche necessarie, non do spazio ad un millantatore in prima serata”, ma la De Blanck domanda “che prove ha portato?”.

Grande Fratello Vip: Amedeo Goria, il flirt con Patrizia De Blanck e il soprannome "l'idrante"

La D’Urso chde in studio aveva ospitato l'uomo che aveva parlato di cene con la contessa e di incontri amorosi, replica: “ha portato la foto dell’anello, mi ha raccontato dell’anello che ha regalato alla Contessa e ha portato le prove. Non credo che tu soffra di amnesia, forse non ti piace far uscire questa storia perché fa il falegname”, ma la De Blanck non ci sta. Allora la D’Urso fa un vero e proprio caz*iatone in diretta alla Contessa per poi rivelarle sul finale che è solo uno scherzo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.