Gf Vip 5, Paolo Brosio e le preghiere ad alta voce, Signorini dice stop: "L'esibizione della fede ci piace poco" | Video

Nella puntata del Grande Fratello Vip 5 del 2 novembre 2020, Paolo Brosio sul banco degli imputati per la presunta bestemmia scappata all’intero della casa e per le preghiere di notte e i rosari in giardino con Elisabetta Gregoraci. Alfonso Signorini spiega sul primo caso: è un intercalare toscano e non una bestemmia”.

Gf Vip 5, Paolo Brosio ed Elisabetta Gregoraci recitano il rosario in giardino. Colpi di scena stasera 2 novembre su Canale 5 | Video

Stefania Orlando critica il giornalista per il suo modo di pregare nel cuore della notte ad alta voce. “Non si può spettacolarizzare così la fede, è una cosa privata.

Bisogna avere rispetto anche per le altre confessioni. non è che stiamo cantando maracaibo” afferma la Orlando. Alfonso Signorini è perentorio: “da uomo cristiano ti chiedo di non recitare ad alta voce le preghiere, siamo in uno show televisivo”. Il conduttore lo richiama dicendo che la "spettacolarizzazione della fede è qualcosa che ci piace poco".

