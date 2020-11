Gf Vip 5, Antonella Elia contro Elisabetta Gregoraci: "Gatta in calore", scontro su Pierpaolo Pretelli | Video

Nella puntata del 2 novembre vivace scambio di opinioni

02 novembre 2020 a

a

a

Elisabetta Gregoraci contro Antonella Elia e viceversa.. Scontro nella quindicesima puntata del GFVip del 2 novembre. Elisabetta dice in diretta tv ad Antonella di non aver gradito le parole che le ha rivolto nella scorsa puntata. Lo scontro è sulla "gatta in calore" riferita alla presunta storia d'amore con Pierpaolo Pretelli nella Casa.

"Non mi è affatto piaciuta - dice Gregoraci - la tua uscita della scorsa settimana. Quando cadi e offendi troppo, non mi piace più questo gioco. Quello che hai detto di me, "gatta in calore", non mi è affatto piaciuto". La replica della Elia: "A me fa molto ridere "gatta in calore", perché è quello che dai l'idea di essere. Io vorrei che oltre ad offenderti per le cose che ti vengono dette, trovassi il coraggio di far vedere quello che sei veramente". Elisabetta si difende: "Qui abbiamo la possibilità di abbracciarci, fuori forse no. Qui tutti si abbracciano, perché do fastidio solo io?".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.