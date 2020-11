Il Collegio 5, anticipazioni della puntata di martedì 3 novembre: il taglio dei capelli

03 novembre 2020 a

C’è grande attesa per la seconda puntata de Il Collegio 5 in onda martedì 3 novembre alle 21.20 su Rai 2. I ragazzi, rimasti in 19 dopo l’uscita di Mishel e Luca, saranno chiamati ad affrontare il taglio dei capelli che gli regalerà un nuovo look. Il Collegio 5 è ambientato nel 1992 e si svolge in un prestigioso istituto di Anagni, il Convitto Regina Margherita, vicino Roma. Tra le novità di questa edizione, l’arrivo di un nuovo collaboratore scolastico e quello di una nuova insegnante di geografia che sostituirà, non si sa bene per quanto tempo, il professor Raina. Gli studenti, inoltre, avranno un budget settimanale da poter spendere per la merenda. Non è escluso che tra ragazzi possano nascere degli amori. C’è chi già vede più che una simpatia tra Andrea e Sofia. Proprio loro, peraltro alla fine della prima puntata sono stati collocati tra i migliori dalla preside mentre Rebecca e Marco sono stati collocati tra i peggiori. Una curiosità: la voce narrante è quella di Giancarlo Magalli.

