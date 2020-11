Coronavirus, Alessandro Cattelan positivo: il messaggio del conduttore di X Factor

02 novembre 2020 a

a

a

Alessandro Cattelan, conduttore di X factor, positivo al Coronavirus. Ne ha dato notizia lui stesso in un post pubblicato su Instagram. "Oggi facendo i controlli periodici di questi giorni - scrive nel post - ho scoperto di essere positivo al Covid.

In attesa di effettuare un test molecolare sono sotto controllo e isolato. Ludo Sauer mi fa trovare fuori dalla camera il piatto per mangiare e per fortuna ogni tanto Nina e Olli mi fanno scivolare un messaggino sotto la porta quindi sono in ottime mani!", ha concluso nel post sul suo profilo Instagram Alessandro Cattelan.

