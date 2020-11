Striscia la notizia, tapiro d'oro a Luca Argentero: le foto della figlia che lo hanno fatto infuriare

02 novembre 2020 a

Luca Argentero a Striscia la notizia nella puntata su Canale 5 in onda lunedì 2 novembre 2020, Valerio Staffelli gli ha consegnato il tapiro d'oro.

Luca Argentero e la sua compagna Cristina Marino sono infatti arrabbiati con due settimanali che hanno pubblicato alcune foto della figlia Nina nata da pochi mesi, senza renderne irriconoscibile il volto.

"Si può sempre scegliere se raccontare una storia in maniera discreta e responsabile oppure in modo sfacciato e privo di tatto", spiega Luca Argentero a Valerio Staffelli. "Perché sul web hanno pixelato maggiormente la foto rispetto a quella pubblicata sul cartaceo?".

A sorpresa e in segno di protesta, i genitori di Nina hanno scelto di mostrare personalmente le immagini della bimba: "Abbiamo deciso di presentare la piccola Nina, sperando che vi venga voglia di comprare una copia in meno di questi giornali".

