Vasco Rossi celebra Gigi Proietti: "Addio a un artista geniale". E pubblica una sua frase

Addio ad un artista geniale. Anche Vasco Rossi piange la morte di Gigi Proietti. Lo fa dai suoi profili social ufficiali, pubblicando una bella foto del grande attore romano e commentandola con quella che era una frase proprio di Proietti: "Potrei esserti amico in un minuto, ma se nun sai ride mi allontano. Chi non sa ride mi insospettisce!". Parole che fanno riflettere, ancora di più davanti a una tragedia. Su Instagram oltre ad ottenere più di 50mila like in poche ore, il post del Comandante fa il pieno di commenti dolcissimi nei confronti dell'attore, scomparso proprio nel giorno del suo ottantesimo compleanno.

