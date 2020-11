Uomini e Donne, Sophie Codegoni piange: la giovane tronista sogna l'amore ma va in crisi per Nino

02 novembre 2020 a

Sophie Codegoni piange, è in crisi per Nino. Succede nella puntata di oggi 2 novembre 2020 a Uomini e Donne su Canale 5. La giovane tronista sogna un amore da favola ma qualcosa non va e così arrivano le lacrime nel dating show Mediaset.

Sophie è rimasta colpita da Nino con cui ha già fatto diverse esterne. Proprio le critiche di Nino, nella puntata odierna, scatenano una profonda crisi della ragazza.



Sophie Codegoni non ha mai nascosto di trovarsi bene con Nino.

La tronista, in lacrime, ammette di non riuscire a lasciarsi andare e di non trovarsi nelle condizioni per vivere serenamente le proprie emozioni. Maria De Filippi la rassicura dandole tutto il tempo necessario per godersi il percorso sul trono e trovare davvero l’amore.



