Stasera in tv 2 novembre, su Cielo il film Casinò con Robert De Niro e Sharon Stone. La trama

02 novembre 2020 a

a

a

La regia è di Martin Scorsese. Il cast di altissimo livello. Robert De Niro e Sharon Stone, tanto per cominciare. Ma anche Joe Pesci, James Woods, Don Rickles, Kevin Pollak, Frank Vincent. Il film ha ottenuto un grande successo. Parliamo di Casinò, realizzato nel 1995, grazie a una produzione franco americana, genere drammatico. Stasera in tv, 2 novembre, viene riproposto da Cielo a partire dalle ore 21.20. Sam lavora per una famiglia mafiosa che gestisce un Casinò. Era un bravo giocatore professionista, da tutti conosciuto come Asso. Va tutto a gonfie vele e gli incassi raddoppiano. Ma nella vita le cose possono sempre cambiare.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.