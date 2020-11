Stasera in tv 2 novembre, su Iris c'è Race il colore della vittoria: la storia di Jesse Owens. La trama

02 novembre 2020 a

a

a

Stasera in tv, lunedì 2 novembre, sul canale Iris è in programma il film dal titolo Race il colore della vittoria. Si tratta di una pellicola drammatica e biografica, realizzata nel 2016, produzione canadese, tedesca e francese. La regia è a cura di Stephen Hopkins, mentre del cast fanno parte Stephan James, Jason Sudeikis, Shanice Banton, Jeremy Irons. Il film racconta la storia di Jesse Owens che parte per l'Università lasciando una figlia piccola, una donna ancora da sposare e una famiglia in difficili condizioni economiche. E' una conquista, ma è solo l'inizio. Dopo qualche mese, grazie al tecnico dell'Ohio University, Larry Snyder, ottiene la convocazione per le Olimpiadi di Berlino. E' il 1936 e la sua vita sta per essere rivoluzionata.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.