Stasera in tv 2 novembre, Riaccendiamo i fuochi sul Nove con Francesco Panella

02 novembre 2020

Riaccendiamo i fuochi. E' il titolo del programma in onda stasera in tv, lunedì 2 novembre, su Nove e in live streaming su Dplay dalle ore 21.25. Francesco Panella va in soccorso del mondo della ristorazione, messo in ginocchio dal Covid 19. Tante cucine rischiano di spegnersi definitivamente e hanno bisogno di consigli per sistemare i loro modelli di business o di un aiuto per capire come affrontare la nuova complessa realtà. I protagonisti della prima edizione di Riaccendiamo i fuochi, sono cinque locali a conduzione familiare. Panella, ristoratore conosciuto dal pubblico grazie a Little Big Italy, nonché businessman di grandi capacità, torna in Italia e grazie alla sua esperienza americana (ha portato l'antica tradizione di famiglia a New York) e le sue capacità, supporterà quelle famiglie che a causa del Covid rischiano di perdere davvero tutto.

