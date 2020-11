Gf Vip 5, Paolo Brosio ed Elisabetta Gregoraci recitano il rosario in giardino. Colpi di scena stasera 2 novembre su Canale 5 | Video

02 novembre 2020 a

Giornate movimentate nella casa del Grande Fratello Vip 5 e attesa per la puntata di stasera, lunedì 2 novembre 2020 su Canale 5. Poche ore prima della diretta Elisabetta Gregoraci e Paolo Brosio si sono messi a recitare il rosario in giardino. Una scelta che ha provocato polemiche soprattutto sul web perché in molti li accusano di spettacolarizzare la loro fede.

Stasera non ci saranno eliminazioni. (in nomination, ma senza eliminazione, ci sono Francesco Oppini, Maria Teresa Ruta e Massimiliano Morra). La presenza di Paolo Brosio, entrato lo scorso venerdì, sta facendo discutere: anche per alcune dichiarazioni scomode sulla probabile inattendibilità dei tamponi per individuare il Covid, Paolo si è lasciato poi sfuggire con Elisabetta Gregoraci dell’allungamento del programma fino a febbraio, provocando una certa apprensione nella conduttrice. Trasgredendo alle regole del Gf Vip,

Avrebbe ’spoilerato' la data della finale del programma: «Sarà in febbraio», scatenando la preoccupazione della Gregoraci, dal momento che i concorrenti erano sicuri che il reality terminasse il 4 dicembre. "Vado via prima. Natale devo passarlo con mio figlio", avrebbe annunciato Elisabetta.

