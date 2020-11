Gli orologi del diavolo, rinviata la fiction su Rai1 di stasera 2 novembre per l'omaggio a Gigi Proietti

02 novembre 2020 a

a

a

Cambia la programmazione di Rai1 per rendere omaggio a Gigi Proietti e slitta la fiction di Rai1 con Beppe Fiorello Gli orologi del diavolo.

Questa sera 2 novembre, Rai1 trasmette in prima serata, alle 21.25, lo spettacolo “Cavalli di battaglia” il one man show del 2017. Dopo “settestorie”, il programma di informazione di Monica Maggioni in onda alle 23.55, sarà proposto “Techetechetè – Gigi Proietti solo per voi” e ancora, nella notte alle 2.30 - dopo RaiNews e il meteo – lo speciale “Testimoni e protagonisti: Gigi Proietti”. Martedì 3 novembre, sempre in prima serata su Rai1, andrà in onda il film tv “Preferisco il paradiso”, fiction Rai del 2010 dedicata alla figura di San Filippo Neri, magistralmente interpretato da Gigi Proietti diretto da Giacomo Campiotti.

Gli orologi del diavolo: la vera storia di Gianfranco Franciosi, Marco Merani interpretato da Beppe Fiorello nella serie tv Rai1

"Gli orologi del diavolo" con Beppe Fiorello, è stata rinviata a lunedì 9 novembre. La seconda puntata va in onda eccezionalmente di martedì, il 10 novembre. Il resto della serie prosegue come previsto inizialmente con il terzo appuntamento previsto per lunedì 16 novembre e il quarto e ultimo in onda lunedì 23 novembre.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.