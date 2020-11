Uomini e Donne, Costantino e Claudia:. Il cavaliere: "Ho perso la testa per lei", la dama: "Lui è un po' morboso"

02 novembre 2020 a

Fra i protagonisti della puntata del 2 novembre 2020 di Uomini e Donne sono stati Costantino e Claudia, due dei nuovi protagonisti del parterre del trono over.

I due si stanno conoscendo ma i sentimenti, dopo un feeling iniziale, sembrano diversi. Lui va giù diretto. “Claudia mi piace parecchio. Ho perso la testa per lei. Dal primo sorriso non ci ho capito più niente”, ammette il cavaliere al centro dello studio del programma di Canale 5, chiamato da Maria De Filippi.

“Attualmente Claudia è una persona che sta perennemente nei miei pensieri. Non riesco a non pensare a lei e vorrei stare sempre con lei anche se penso che da parte sua non sia la stessa cosa. Ho la sensazione di essere diventato troppo pesante”, aggiunge Costantino. Claudia conferma di aver provato interesse nei confronti del cavaliere ma fa un distinguo.

E' frenata da alcuni atteggiamenti del cavaliere. “Mi sono spaventata e mi sono bloccata. Mi manda foto. E’ un po’ morboso”, spiega la dama che non tollera determinati atteggiamenti.

