Uomini e Donne, Valentina Autiero e Germano lasciano la trasmissione ma non da coppia. Pianti e polemiche

Sorprese a Uomini e Donne di oggi, 2 novembre 2020 su Canale 5. Valentina Autiero e Germano lasciano insieme la trasmissione di Canale 5 condotta da Maria De Filippi, ma non come coppia. Un appuntamento, quello odierno del dating show, fatto di pianti (Valentina) e incomprensioni con la dama storica del trono over che provando un sentimento forte per il cavaliere, ha deciso di lasciare il programma, ma da single.

Uomini e Donne, anticipazioni 2 novembre 2020: Valentina Autiero in lacrime lascia la trasmissione

“Voglio fidarmi delle sensazioni che ho quando sto fuori con lui e do una possibilità a me stessa, non a lui. Io non esco con lui, mano nella mano. Esco da sola. Lui deve riconquistarmi perché non voglio accontentarmi perché lui anche se mi dice di voler uscire con me, so che non è convinto”, ha detto alla fine Valentina.

“Ti ho detto che esco da qui per poterti conoscere meglio e vederti di più. Possiamo uscire anche adesso perché il mio interesse è conoscerti”, spiega Germano che conferma di essere interessato a Valentina pur non essendone ancora innamorato .

