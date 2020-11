Stasera in tv 2 novembre, su Rai Movie in seconda serata il film I tre implacabili. La trama

02 novembre 2020 a

I tre implacabili. E' un film western del 1963 quello in onda stasera, lunedì 2 novembre, su Rai Movie, in seconda serata (inizio ore 23.20). La pellicola è di produzione italospagnola, la regia è di Joaquín Luis Romero Marchent, mentre del cast fanno parte Geoffrey Horne, Paul Piaget, Fernando Sancho. La trama. E' la storia di un giovane ranchero che si chiama Cesar e che aiutato da due amici vuole scovare gli assassini di sua moglie. I tre implacabili si mettono a caccia con la voglia di vendetta, una vendetta che sembra essere alle porte. Ma non possono mancare i colpi di scena in un mondo tanto complesso come quello western.

