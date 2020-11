Stasera in tv 2 novembre, su Rai Movie lo storico film western Gli implacabili. La trama

02 novembre 2020 a

Stasera in tv, lunedì 2 novembre, su Rai Movie dalle ore 21.10 è in programma il film dal titolo Gli implacabili. Si tratta un western del 1955, produzione americana. La regia è di Raoul Walsh. Stellare il cast: Clark Gable, Jane Russell, Robert Ryan, Cameron Mitchell. La trama. Il film è ambientato alla fine della guerra civile americana. Due fratelli vengono assoldati da un possidente aggressivo e ambizioso: vuole portare la sua mandria di quattromila capi, dal Texas al Montana. Ma occorre attraversare i territori degli indiani. La strada è lunga, i contrasti non mancano, proprio a causa della prepotenza dell'allevatore. E i tre si contendono anche l'amore di una donna.

