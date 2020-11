Final score, stasera in tv lunedì 2 novembre 2020 su Italia1 il film mai uscito nei cinema in Italia: trama

02 novembre 2020 a

a

a

Stasera, lunedì 2 novembre 2020, in prima serata su Italia 1, va in onda il film in prima tv "Final Score", diretto da Scott Mann. "Final Score" non è mai uscito nelle sale italiane. Nel film ci sono alcuni camei di ex calciatori della squadra inglese del West Ham, tra cui Tony Cottee e Rufus Brevett.

Michael Knox (Dave Bautista) è un ex militare statunitense che si trova a Londra per fare visita alla famiglia di un collega, scomparso nel corso di una missione in Afghanistan. Durante una partita di calcio all'interno dello stadio Boleyn Ground, Knox si troverà suo malgrado a dover sventare un attacco terroristico e mettere in salvo i 35.000 spettatori inclusa la nipote adolescente Danni..

Aspettando le presidenziali Usa, stasera su Rai 2 il docufilm America's Great Divide: From Obama to Trump

Per la cronaca Dave Bautista, che intrepreta il protagonista Michael Knox, è un'ex star e campione del mondo di Wrestling noto con il ring name "Batista".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.