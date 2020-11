Valentina Vignali per Victoria's secret, intimo rosso e tacchi a spillo. Fisico perfetto, lei attacca gli haters: "Li ho zittiti tutti" | Foto

02 novembre 2020 a

Valentina Vignali sempre più provocante. L'influencer e modella da quasi due milioni e mezzo di followers infatti ha pubblicato un altro scatto legato allo shooting per il quale è impegnata con Victoria's secret. Valentina appare in intimo super sexy ad alto tasso erotico color rosso fuoco, con tacchi a spillo che mettono ulteriormente in risalto il suo fisico perfetto e statuario.

Curve e forma strepitose, tanto che l'ex cestista si dimostra più che mai orgogliosa, prendendo di mira gli haters nella didascalia che accompagna l'immagine: "Li ho zittiti tutti, guarda come stanno muti", ha scritto la Vignali. Difficile comunque trovare le parole per commentare questo scatto davvero da urlo.

