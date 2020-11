Grey's Anatomy, le anticipazioni della nuova stagione. La numero 17 rischia di essere l'ultima

02 novembre 2020 a

Grey's Anatomy: mentre stasera, 2 novembre, sono in programma su La7 ancora due puntate della stagione 16, filtrano le indiscrezioni su quella che sarà la diciassettesima serie di episodi. Negli Stati Uniti debutterà il 12 novembre su ABC, in Italia giungerà il 24 e sarà trasmessa da Fox e in streaming da Now Tv. Gli autori hanno immediatamente inserito la pandemia Covid e diventano regolari altri due personaggi il dottor Cormac Hayes (Richard Flood) e il dottor Winston Ndugu (Anthony Hill). Confermata l'indiscrezione che la numero 17 potrebbe essere l'ultima stagione. Nei primi due episodi sarà ovviamente centrale la pandemia Covid 19. Con l'arrivo del virus vengono letteralmente sconvolte le vite di chi lavora nel Grey Sloan Memorial e quelle dei pazienti. Meredith, Bailey e gli altri capiscono subito di essere all'inizio di una nuova era sanitaria. Ma non solo virus: un incendio appiccato per errore provoca diversi feriti. Nella puntata successiva, la seconda, Bailey si ritrova in una discussione con le famiglie in attesa di notizie dei loro figli coinvolti nell'incendio. L'ultimo arrivato Winston sorprende Maggie e Amelia e Link cercano di abituarsi alla loro nuova condizione di genitori.

