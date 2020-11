Stasera in tv martedì 2 novembre, su La7 due episodi della serie Grey's Anatomy. Trama e anticipazioni

02 novembre 2020 a

Stasera in tv, martedì 2 novembre, su La7 torna protagonista Grey's Anatomy, l'amatissima serie americana sulla vita della dottoressa Meredith Grey, professionista del Seattle Grace Hospital. Due le puntate in programma a partire dalle ore 21.15. Il primo episodio si intitola Aiutami a superare la notte. Puntata crossover con quella precedente. I medici salvano diversi dei residenti dell'area dell'incidente. Intanto Webber cerca di confortare Bailey dopo l’aborto spontaneo. Meredith lavora su Schmitt dopo il crollo e gli assicura di averlo perdonato per averlo detto a Bailey. Ma intanto DeLuca svela a Maggie di aver sbagliato a rompere con Meredith. La puntata seguente è Un boccone amaro da ingoiare. Amelia svela a Link che il figlio potrebbe essere di Owen. Meredith fa una scoperta del passato di Hayes, curando un ragazzo con problemi ai polmoni a causa delle sigarette elettroniche. Intanto Teddy perde l'anello di fidanzamento e Jo e Jackson operano un uomo che ha ingoiato un pesce.

