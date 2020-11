Stasera in tv 2 novembre, su Rai 5 Nessun Dorma. Musica protagonista grazie a Beatrice Rana e Stefano Bollani

02 novembre 2020 a

Nessun dorma. E' il titolo del programma di Rai Cultura, condotto da Massimo Bernardini, che andrà in onda questa sera in tv, martedì 2 novembre, su Rai 5 dalle ore 21.15. Tra tecnica e sensibilità, si intrecciano due maestri del pianoforte che arrivano da percorsi diversi, classico e jazz. Sono Beatrice Rana e Stefano Bollani. Si esibiscono per la prima volta insieme, anche se distanziati, suonando Saint-Saens e Gershwin. Ma reinterpretano anche Johann Sebastian Bach. Aneddoti e musica che saranno condivisi in collegamento anche con gli studenti del Conservatorio di Torino. Una serata che non è solo un omaggio alla musica, ma anche una testimonianza del ruolo che può e dovrebbe avere il servizio televisivo pubblico.

