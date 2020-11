Paolo Brosio, "fidanzata modella di 22 anni": rivelazione a Mattino 5. Biagio d'Anelli: "Madre furiosa". Ecco chi è | Video

02 novembre 2020 a

Paolo Brosio ha una fidanzata ed è giovanissima. "Si chiama Marialaura de Vitis, modella, 22 anni". La rivelazione è arrivata oggi, lunedì 2 novembre 2020, a Mattino5 ed è stato Biagio d’Anelli a sganciare la bomba come ha detto la conduttrice del programma mattutino di Canale 5, Federica Panicucci.

L’opinionista ha tirato fuori il nome della ragazza in diretta tv e ha rivelato che la loro liason sta facendo stare male anche la signora Anna Brosio: “La madre è furiosa, lei ha 22 anni e i due sono fidanzatissimi, lui ha mentito a tutti”.

Paolo Brosio nella Casa del Grande Fratello Vip,q uando Stefania Orlando gli chiede: “Ma ora sei impegnato?”, ha risposto con "nì", lasciando intendere che qualche storia in piedi ci sarebbe e quindi non avrebbe preso in giro alcuno.

Sono bestemmie quelle di Paolo Brosio nella casa? Esplode la polemica sui social | Video

Certo è che non si è sbilanciato su questa storia che al momento risulta presunta in attesa di chiarimenti del diretto interessato negli studi di Cinecittà.

