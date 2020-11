Stasera in tv martedì 2 novembre, su Rai 2 il docufilm sulle divisioni in America: da Obama a Trump. Aspettando le presidenziali

02 novembre 2020 a

a

a

Stasera in tv, martedì 2 novembre, Rai 2 propone un approfondimento in vista delle elezioni presidenziali americane che vedono uno contro l'altro il presidente uscente Donald Trump e lo sfidante democratico, Joe Biden. A partire dalle ore 21.20 è in programma il docufilm America's Great Divide: From Obama to Trump. E' una grande inchiesta sulla politica americana che è sempre di più aspra e divisa, come ha confermato la campagna elettorale arrivata ormai agli sgoccioli. La promessa di unità che era stata fatta da Barack Obama, alla fine è crollata a vantaggio delle crescenti divisioni razziali, culturali e politiche che quattro anni fa hanno favorito Trump. In un Paese travolto dal Covid il presidente riuscirà a farsi confermare dal suo popolo o sarà costretto a cedere la poltrona allo sfidante?

