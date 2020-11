Gigi Proietti, curiosità e passioni del grande attore morto a 80 anni: dal tifo per la Roma alle camicie bianche

02 novembre 2020 a

Gigi Proietti, il grande attore, è morto oggi 2 novembre 2020 a 80 anni nel giorno del suo compleanno. Attore, comico, regista, cantante, Gigi Proietti era amatissimo. Sky ha rivelato alcune curiosità sulle sue passioni. Il Proietti nascosto.

Un video che qui presentiamo. Pochi sanno che Gigi era un polistrumentista, si è esibito per anni col contrabbasso nei locali romani. Aveva poi una passione per le camicie bianche che indossava generalmente con i pantaloni neri. Il calcio come grande amore: Proietti era un tifoso sfegatato della Roma.

Gigi Proietti, Rai celebra la carriera del grande attore: tutti gli appuntamenti in tv di oggi 2 novembre

Da quando ha 22 anni sta con Sagitta (ha due figlie), "moglie" svedese che non ha mai sposato.

