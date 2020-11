Stasera in tv martedì 2 novembre, Trono di spade su Rai 4: l'ultima stagione della fantastica serie

02 novembre 2020 a

a

a

Da molti è considerata la più bella serie fantasy di sempre e anche i telespettatori italiani grazie a Sky e Now tv l'hanno potuta seguire. Ora approda in chiaro l'ultima stagione, l'ottava. E' Trono di Spade, Game of Thrones che stasera in tv, lunedì 2 novembre, sarà proposta su Rai 4 a partire dalle ore 21.20. E' la stagione che racconta la fase finale della lotta per salire sul trono, per difendere le persone amate oppure il proprio territorio.

I destini dei personaggi si intrecciano dall'inizio alla fine tra la lotta contro il Re della Notte e la sfida dinastica che dilaga nei regni. E ovviamente la battaglia tra Daenerys e Cersei Lannister arriva al momento della verità. Guerre epiche, amori, alleanze, tradimenti, colpi di scena: da stasera 2 novembre ogni lunedì su Rai 4.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.