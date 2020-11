Gigi Proietti, Rai celebra la carriera del grande attore: tutti gli appuntamenti in tv di oggi 2 novembre

02 novembre 2020 a

Cambia la programmazione Rai di oggi, lunedì 2 novembre 2020. Vanno in onda una serie di venti per celebrare la carriera stellare di Gigi Proietti che proprio oggi, giorno della sua morte, avrebbe compiuto 80 anni.

Questa, salvo modifiche del palinsesto, la programmazione prevista: alle 11.10, su Rai2, «I Fatti Vostri» dedica uno spazio di approfondimento all’artista romano, a cura di Umberto Broccoli.

E' morto Gigi Proietti, la famiglia di origine era della provincia di Terni

Alle 11.55, su Rai1, l’omaggio di Antonella Clerici durante «È sempre mezzogiorno», mentre alle 13 su Rai Storia l’appuntamento è con «Res» e il programma di Leone Mancini e Lino Procacci «Ieri e oggi» (in replica anche domani alle 7.30) con Proietti stesso e Marina Malfatti intenti a raccontare i loro programmi televisivi, teatrali e cinematografici e aneddoti sulla loro carriera. Alle 14 si torna a celebrare il compleanno dell’attore su Rai1 in compagnia di «Oggi è un altro giorno» per passare, alle 14.55 su Rai2, a «Detto Fatto» che ricorderà la ricorrenza nell’ambito dell’Almanacco con uno spezzone video di repertorio insieme ad un omaggio di Bianca Guaccero. Alle 15.45, su Rai 5, l’omaggio sarà scandito da un appuntamento con il teatro e l’opera del 1968 «Piccoli borghesi» di Gorkij. Nel pomeriggio, alle 17.05 su Rai1, la festa continua a «La Vita in diretta» per proseguire su Rai Premium alle 19.10 con la fiction «Il Maresciallo Rocca e l’amico d’infanzia» che vede Proietti indossare l’uniforme da carabiniere e dare volto ed anima a uno dei personaggi più amati dal pubblico televisivo. A mezzanotte omaggio notturno di Rai2 e di «Stracult Live Show».

