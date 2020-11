Stasera in tv 2 novembre, su Rai 3 torna Report: inchieste su Covid, pasta e mascherine. Le anticipazioni

02 novembre 2020 a

Stasera in tv, 2 novembre, tornano le inchieste di Report. Il programma andrà in onda dalle ore 21.20 su Rai 3 e RaiPlay. Reportage dal titolo Il grande inganno a cura di Giulio Valesini e Cataldo Ciccolella, con la collaborazione di Roberto Persia. Al centro dell'approfondimento retroscena e conflitti che rendono poco credibile l'Organizzazione mondiale della sanità. Sarà affrontata anche la vicenda del Comitato tecnico scientifico del ministero della salute che su Covid ha partorito con ritardo una semplice analisi di scenari, senza fissare i veri obiettivi della gestione. Secondo le stime del generale Pier Paolo Lunelli, depositate in tribunale a Bergamo, si sarebbero potuti evitare almeno diecimila morti.

Di seguito un argomento solo apparentemente più leggero: la pasta. Quella rigata in Italia batte quella liscia. E' solo una questione di gusto? E come mai chef, pastai ed esperti affermano che sarebbe meglio quella liscia che trattiene di più il condimento? Report affronta anche i problemi della provenienza dei grani e della trasparenza delle etichette. Servizio di Bernardo Iovene con la collaborazione di Greta Orsi.

Altro tema di cui si occuperà la trasmissione, è quello dello smaltimento delle mascherine usate. Il politecnico di Torino stima che il fabbisogno in Italia sia di oltre un miliardo di pezzi al mese, 400 tonnellate di rifiuti speciali ogni giorno. E' possibile ripensare la filiera regalando una nuova vita a ciò che fino a ora è stato monouso? Servizio di Cecilia Andrea Bacci in collaborazione con Eleonora Zocca.

