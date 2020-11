Non è l'arena, battibecco tra Massimo Giletti e la sua ex Alessandra Moretti. Lei: "Ma parli solo tu"

02 novembre 2020 a

Era già accaduto in passato e nella puntata di domenica 1 novembre è avvenuto nuovamente: un duro scambio di battute tra il conduttore Massimo Giletti e l'europarlamentare del Pd, Alessandra Moretti. Tra i due in passato c'è stata una lunga storia d'amore e spesso quando si incrociano in televisione non hanno peli sulla lingua. Stavolta accade dopo che Moretti incassa le urla di Gianfranco Vissani. Lo chef umbro l'attacca frontalmente e spara a zero. Moretti chiede di nuovo la parola, ma Giletti la interrompe chiamando la pubblicità. A quel punto la democratica sbotta: "Va beh, ma parli soltanto tu". E lui replica stizzito: "Sono ancora il conduttore".

