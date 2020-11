Gigi Proietti, Sagitta Alter "moglie" svedese conosciuta a 22 anni. Due figlie nello spettacolo

La vita privata del grande attore morto oggi a 80 anni. Sempre insieme senza sposarsi

Gigi Proietti e Sagitta Alter, sempre insieme senza sposarsi. Si erano conosciuti nel 1962: sono stati sempre insieme senza sposarsi. Hanno due figlie, Susanna e Carlotta che lavorano nel mondo dello spettacolo. E' stata la solida famiglia del grande attore, a dare questa mattina - 2 novembre 2020 - la notizia della sua morte, a 80 anni nel giorno del suo compleanno.

Sagitta, guida turistica svedese, quando conobbe il 22enne Proietti lui era alle prime armi, non certo noto al grande pubblico. Scoppiò la passione e decise di non tornare più in Svezia. Sagitta è stata sempre al fianco di Gigi e dal loro amore sono nate Susanna e Carlotta (42 e 37 anni) che lavorano entrambe nel mondo dello spettacolo: la prima come costumista e scenografa, la seconda come cantautrice e attrice. Sagitta e Gigi non si sono mai sposati, "Non ci tenevamo particolarmente quando eravamo giovani - aveva detto lui al Corriere della Sera - non lo escludiamo. Il traguardo più bello è quello di una famiglia unita."

