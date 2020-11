Luciana Littizzetto, il fungo è hot a Che Tempo che fa: pene e lato b da Fabio Fazio, imbarazzo in diretta tv

02 novembre 2020 a

Imbarazzo nella trasmissione di Fabio Fazio, "Che tempo che fa", in onda domenica primo novembre 2020 su Rai3. I funghi di Luciana Littizzetto sono hot nelle forme e il siparietto non può sfuggire certo a telespettatori e poi al pubblico del web che si scatena sui social. Imbarazzo e anche terrore per Fazio in diretta tv

Nel programma a un certo punto vengono infatti mostrati, al momento dello show di Littizzetto, funghi dalle forme tutte da commentare, per quanto eloquenti.

"Sono veri, quello sulla sinistra si chiama phallus impudicus vuoi che te lo traduco? Questo rappresenta un po' come saremmo messi per l'autunno", dice al conduttore la comica torinese.

Ecco quindi il fungo-pene ma arriva anche il fungo-Lato B: "Diciamo che chi lo trova è fortunato. Non si possono mettere le mutande ai funghi... Esistono i funghi champignon ed esistono ora anche i funghi Chiappignon". Tutta da ridere, non fosse per qualche attimo di panico in Rai.

