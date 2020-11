Uomini e Donne, anticipazioni 2 novembre 2020: colpo di scena, torna Riccardo Guarnieri e cerca un nuovo amore

02 novembre 2020 a

A Uomini e Donne le sorprese non finiscono mai. L'ultima anticipazione, parla di un clamoroso ritorno nel programma del pomeriggio di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, di Riccardo Guarnieri, ex di Ida Platano. Il Vicolo delle News informa che nella puntata del dating show Mediaset registrata il primo novembre 2020 e che andrà in onda da oggi, 2 novembre, Riccardo è tornato in tv per cercare un nuovo amore dopo la delusione con l’ex Dama e compagna Ida Platano.

La talpa del sito specializzato racconta che il 41enne ha chiuso la relazione con Ida ed è pronto a una nuova avventura.

Nelle puntate che vedremo Gemma Galgani è uscita di nuovo con Biagio che a sua volta è uscito anche con Sabina. Si prenderà questa settimana per decidere chi frequentare in esclusiva tra le due. Tina Cipollari è intanto in quarantena (contatto con un positivo per l'opinionista) ed è in collegamento da casa.

Coronavirus, Tina Cipollari di Uomini e Donne in quarantena: è entrata in contatto con un positivo

Quanto a Davide, è uscito in esterna con Silvia ma poi in puntata l’ha eliminata. E’ uscito anche con Valeria e questo ha indispettito Beatrice e Chiara Decide di eliminare anche Rossana.

Gianluca: è andato in esterna con Gabriella, che si autoelimina.

Roberta ha deciso di chiudere con Michele e arriva un ragazzo di nome Matteo per conoscere.

Sophie è uscita con Matteo. Poi è uscita anche con Antonio. Aurora e Giancarlo: lei verso l'innamoramento ma a lui non piace.

