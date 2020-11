E' morto Gigi Proietti, oggi avrebbe compiuto ottant'anni. Cinema e teatro in lutto

02 novembre 2020 a

E' morto Gigi Proietti. L'amato e bravissimo attore romano, classe 1940, stavolta non ce l'ha fatta. Il suo cuore si è fermato dopo un ricovero in terapia intensiva per problemi cardiaci durato circa una settimana. La famiglia aveva mantenuto il massimo riserbo sulla sua ospedalizzazione. La notizia del ricovero è trapelata nella serata di domenica 1 novembre, anticipata da Il Tempo. Nelle prime ore del giorno in cui avrebbe compiuto ottant'anni, oggi 2 novembre, Proietti è morto. Già una decina di anni fa era stato ricoverato per lo stesso problema, che era riuscito a superare. Stavolta purtroppo no. L'attore aveva sempre ironizzato sulla sua data di nascita: "E che dobbiamo fa? So nato il due novembre". Nello stesso giorno ha lasciato questo mondo.

