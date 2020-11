Coronavirus, Tina Cipollari di Uomini e Donne in quarantena: è entrata in contatto con un positivo

Oggi, 2 novembre, nuova puntata su Canale 5 con l'opinionista in collegamento

Tina Cipollari non è in studio a Uomini e Donne. Da oggi, 2 novembre 2020, andranno in onda le puntate della nuova settimana del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi e nella registrazione avvenuta il primo novembre, l'opinionista era assente perché in quarantena. Tina è apparsa in collegamento da casa nel corso del programma perché - come riferisce nelle anticipazioni Il vicolo delle news - è stata a contatto con un positivo al Covid-19 e adesso si trova in quarantena.

L'opinionista tv è celebre per i suoi scontri verbali, nelle ultime trasmissioni, con Gemma Galgani della quale si tornerà a parlare anche nelle nuove puntate anche se Tina non sarà "in presenza".

